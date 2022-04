Wo in der Pfalz das Pro-Kopf-Einkommen am höchsten ist

Rund 7500 Euro klaffen die höchsten und die niedrigsten Pro-Kopf-Einkommen in der Pfalz auseinander. Das sagt eine Studie. Sie hat deutschlandweit analysiert, wie viel die Menschen zur Verfügung haben. Ergebnis: Es gibt nicht nur ein Ost-West-Gefälle, sondern auch ein Nord-Süd-Gefälle. Zum Artikel

Überlastete Tafel ruft um Hilfe

Weniger Ware von den Discountern, mehr zu versorgende Menschen: Die Tafeln bekommen die Auswirkungen der Krise direkt zu spüren. Die Einrichtung in Wörth schickt einen ungewöhnlichen Hilferuf. Zum Artikel

Mit Tempolimit Russland bremsen?

Langsamer fahren, Sprit sparen – und damit den Öllieferanten Russland weniger unterstützen: Kann dabei eine generelle Geschwindigkeitsbeschränkung auf deutschen Autobahnen helfen? Zum Artikel

KSB: Produktion nach Hackerangriff deutschlandweit eingestellt

An allen drei deutschen Standorten des Frankenthaler Pumpen- und Armaturenherstellers KSB wird über Ostern nicht produziert. Grund dafür ist ein Hackerangriff, der bereits in der vergangenen Woche bemerkt worden war. Betroffen sind 4500 Mitarbeiter. Zum Artikel

Mann und Hund fast in der Queich ertrunken

Beim Versuch, seinem Hund in den Queichwiesen das Leben zu retten, ist ein Mörlheimer im letzten Jahr selbst in Gefahr geraten und wäre beinahe in der Queich ertrunken. Das Schicksal des am Wochenende ertrunkenen Rüden Merlin hat ihn deshalb aufgewühlt. Zum Artikel

Warum Armeen Gräueltaten begehen

Die Verbrechen von Butscha, die Bilder von ermordeten Zivilisten, haben die Welt schockiert. Historiker können erklären, was dazu führt, dass Armeen Verbrechen begehen. Die russischen Streitkräfte passen ziemlich genau in dieses Muster. Zum Artikel

Essay: Der Fall der Anne Spiegel ist tragisch, aber keine Tragödie

Der Auftritt der mittlerweile ehemaligen Bundesfamilienministerin Anne Spiegel am vergangenen Sonntag war zutiefst verstörend. Ein Stück weit auch erschütternd, nach unserer Empathie geradezu schreiend. Schnell war im Nachgang auch von der Tragik des Vorgangs die Rede. Doch ist die „Spiegel-Affäre“ wirklich eine Tragödie? Zum Artikel

Demos für Frieden: Ostermärsche in der Region

Im Südwesten rufen dieses Jahr erneut Bündnisse aus Parteien, Gewerkschaften, Friedensgruppen und Kirchen zu Ostermärschen auf. Die Demos am Ostersamstag, 16. April, nehmen den Überfall Russlands auf die Ukraine in den Blick. Zum Artikel