Seit 1969 gibt es in Geinsheim die Baumschule Schwabengütle. Andreas und Matthias Schibel sind quasi auf dem Betriebsgelände aufgewachsen und stiegen in den 80er- und 90er-Jahren ins Geschäft ein. An Aufträgen mangelt es nicht, und dennoch steht nun fest: Das Schwabengütle und der angeschlossenen Gartengestaltungsbetrieb werden in diesem Jahr für immer schließen.

Warum sich die Schibels für die Betriebsaufgabe entschieden haben, lesen Sie hier.