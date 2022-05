Mit dem traditionellen Festzug ab 13 Uhr geht an diesem Sonntag der dreitägige Rheinland-Pfalz-Tag in Mainz zu Ende. Mehr als 70 Nummern sind geplant, auf Wagen und zu Fuß. Insgesamt machen nach Veranstalterangaben etwa 2500 Menschen mit. Für die Landeshauptstadt hat Dieter Wenger deren weltweit beachteten Erfolge in Szene gesetzt: Gutenberg und Biontech. Wenger baut seit Jahrzehnten die politischen Motivwagen für den Rosenmontagszug in Mainz. Dieser musste 2021 und 2022 aber wegen der Pandemie ausfallen.

Rund 300.000 Besucher hatten die Veranstalter im Vorfeld zu dem insgesamt dreitägigen Fest erwartet. Es fiel in diesem Jahr mit dem 75. Geburtstag von Rheinland-Pfalz zusammen. Seit Freitag wurde bereits gefeiert - weitgehend ohne Corona-Beschränkungen nach zwei Jahren Pause.

Fastnachts- und Fußballvereine, Städte und Landkreise, Winzer und Landfrauen sowie allerlei Institutionen und Organisationen aus ganz Rheinland-Pfalz präsentieren sich bei dem Umzug. Mit dabei ist auch die Stadt Annweiler, die vor der Pandemie 2019 den Rheinland-Pfalz-Tag ausgerichtet hatte. Sängerinnen und Sänger und Musikgruppen sowie das Landespolizeiorchester wollen für Stimmung sorgen.

Aus der Landeshauptstadt machen unter anderem Fußballbundesligist Mainz 05, die Burggrafengarde des Carneval Club Weisenau 1948 und eine Vertretung der polnischen Partnerregion Woiwodschaft Oppeln mit. Der Landesfeuerwehrverein, Rheinhessenwein, eine Fußgruppe des QueerNet, das Deutsche Rote Kreuz und der Sozialverband VdK beteiligen sich ebenfalls. Auch eine Reihe regionaler Gruppen sind vertreten. So schickt die Landjugend Rheinland Nassau etwa die Winzertanzgruppe Detzem auf die Straße.