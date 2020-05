Auch in der Corona-Krise wollen die Städte Deidesheim und Lambrecht an der traditionellen Geißbockübergabe festhalten – allerdings mit Einschränkungen. „Das alte Brauchtum der Übergabe das Tributbockes durch Lambrecht an die Stadt Deidesheim wird trotz Corona-Einschränkungen fortgesetzt“, betonte der Lambrechter Stadtbürgermeister Günter Müller am Montag. Im Ratssaal stellte er das diesjährige Geißbockbrautpaar Alessa Grimm (Lambrecht) und Steffen Kern (Hambach) vor, das am 30. Mai standesamtlich heiraten wird. Als „jüngstvermähltes Lambrechter Brautpaar“ übergibt es Bock Bruno, dem dann der Name Steffen I. verliehen wird, am Dienstag nach Pfingsten an der Deidesheimer Stadtgrenze dem dortigen Bürgermeister Manfred Dörr und seiner Delegation.

Marsch nach Deidesheim fällt aus

„Dörr und ich haben beschlossen, die Tradition in abgespeckter Form fortzuführen“, so Müller. In Lambrecht entfällt der traditionelle Heimatabend, auch der Marsch am Pfingstdienstag von Lambrecht nach Deidesheim, dem sich alljährlich hunderte Wanderfreunde anschließen, kann nicht stattfinden. Die Übergabe an der Deidesheimer Stadtgrenze erfolgt ohne große Festivitäten, die Versteigerung wurde bereits abgesagt. Als Ausgleich dafür sollen im nächsten Jahr am Pfingstdienstag zwei Tributböcke unter den Hammer kommen.