Mit dem Trabi quer durch die Vereinigten Staaten. Auf dieses Abenteuer hat sich Jan-Erik Nord eingelassen. Der Ex-Zweibrücker berichtet über seine nicht immer reibungslose Fahrt, um für ein krankes Mädchen Spenden zu sammeln.

Willi Müller ist bereits 87 Jahre alt. Einst hat er als Alleinunterhalter an der Contwiger Kerwe für Musik gesorgt. Beim Kerweessen in der VT-Gaststätte hat er sein Comeback gegeben.

Zum Jubiläum wurde die Kerwe in Rimschweiler besonders ausgiebig gefeiert. Am Samstagabend zog ein großer Jubiläumszug durch den Zweibrücker Stadtteil. In ihrer Kerwerede berichtete die Straußjugend von einem vermeintlichen Swingerclub und vielem mehr.

Der Dorfplatz in der Bechhofer Ortsmitte war die letzte Station der Sommercafé-Aktion der Zweibrücker Lokalredaktion der RHEINPFALZ. Wie ist hier das Leben im Dorf? Zu hören gab’s Kritik, aber auch viel Lob.

Das Bistro-Café Iglu am Exerzierplatz ist schon seit einigen Wochen geschlossen. Der Mieter hat den Verpächter inzwischen informiert, dass er den Wirtschaftsbetrieb trotz laufenden Vertrages nicht fortsetzt. Der ist davon völlig überrascht.

Am Morgen machte der Regen dem „Heimat shoppen“ in Pirmasens den Start schwer, doch dann nahm die Veranstaltung Fahrt auf. Vor allem die Vespa-Fahrer, die dem Regen getrotzt hatten, zogen die Blicke auf sich.

Wasser marsch! hieß es beim Tag der offenen Tür der Feuerwehr in Pirmasens. Der neue Waldbrandzug stellte seine Arbeit vor und demonstrierte, wie bei Waldbränden vorgegangen werden soll.

Wie sieht es auf dem Maimont bei Schönau zwei Jahre nach dem großen Brand aus? Darüber hat sie die RHEINPFALZ mit den zuständigen Forstfachleuten unterhalten. Die Aufforstung hatte einen bestimmten Schwerpunkt.

Immer den richtigen Stand beim Dartspiel: Das versprechen die Schuhe der Firma Triple20. Die Gründer des Start-ups, einer von ihnen kommt aus Thaleischweiler-Fröschen, stellen ihr Produkt in der TV-Sendung „Die Höhle der Löwen“ vor. Am Montag wird die Folge ausgestrahlt.