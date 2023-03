Die Tourist-Info in Bockenheim ist am Donnerstagmorgen überfallen worden. Die Polizei sucht nun zwei pfälzisch sprechende junge Männer, die die 51-jährige Mitarbeiterin der Tourist-Info gegen 7.50 Uhr mit körperlicher Gewalt weggedrückt und anschließend Bargeld gestohlen haben. Die Frau hat sich laut Polizei bei dem Überfall den Kopf angeschlagen, sie wurde leicht verletzt. Die Täter haben eine Summe unter 400 Euro entwendet. Die beiden Männer sollen zwischen 20 und 25 Jahre alt sein. Beide trugen bei dem Überfall dunkle Kapuzenpullis und Sonnenbrillen. Einer der Täter hatte eine blaue Jeans an, der andere eine graue Jeans. Einer der beiden hatte ein Tuch in sein Gesicht gezogen, der andere graues Basecap auf. „Beide Täter sprachen pfälzischen Dialekt“, sagt Horst Gesell von der Polizeiinspektion in Grünstadt. Das spreche für Täter aus der näheren Umgebung. Er fragt nun: Wer hat am verregneten Donnerstagmorgen an der Tourist-Info am Haus der Deutschen Weinstraße Beobachtungen gemacht? Telefon: 06359 9312 0.