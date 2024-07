Die schönsten Wochen des Jahres liegen jetzt vor Schulkindern und ihren Eltern. Endlich geht es in die Ferien. Doch der Weg dahin hat es in sich. Die massenhaften Billigflüge in überfüllte Urlaubszentren sind in die Kritik geraten. Immer mehr Menschen in den Ferienländern, vor allem in Spanien und Griechenland, wehren sich gegen den sogenannten Übertourismus, der die Einheimischen an den Rand drängt, sie zu Fremden im eigenen Land werden lässt. Mehr zum Thema lesen Sie hier