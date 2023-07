Wie soll sich Bad Dürkheim bis 2030 touristisch entwickeln? Wo müssen Schwerpunkte gesetzt werden? Um diese und weitere Fragen zu beantworten, hat die Stadt eine Tourismusstrategie in Auftrag gegeben. Ich würde sagen, wir sind auf der Zielgeraden. Am Mittwoch findet noch einmal eine Bürgerwerkstatt zum Leitbild statt, in der es auch um die Analyse der bisherigen Arbeit als Grundlage für die endgültige Ausarbeitung des Konzepts geht.

„Das Besondere an Bad Dürkheim als Kurstadt ist, dass sich hier Natur- und Kulturlandschaft mit dem Thema Gesundheit verbinden. Das ist ein besonderes Profil, das es nicht so oft gibt“, verrät Christian Rast, Mitglied der Geschäftsführung der beauftragten Beratungsagentur ift.

Die derzeit im Bau befindliche Therme sei ein wichtiger Baustein: „Ein Besuch wird eine Kurzreise oder auch nur einen Tagesausflug nach Bad Dürkheim abrunden. Gleichzeitig wird sie ein wichtiges Angebot bei schlechtem Wetter oder in etwas schwächeren Monaten bieten.“

Was noch fehlt und warum er legale Mountainbike-Strecken rund um die Stadt für sinnvoll hält, erklärt Rast im ausführlichen Interview.