Am Freitag erscheint die zweite Ausgabe des kostenlosen E-Mail-Newsletters „Mit dem Rad durch die Pfalz“. Alle 14 Tage berichten die RHEINPFALZ-Autorinnen Rebecca Singer und Vanessa Betz von Geschichten rund ums Fahrradfahren in der Region. Immer dabei: ein Tourentipp für Ihr Wochenende. Außerdem geht es um aktuelle Trends, den Ausbau der Radwege in der Pfalz sowie hilfreiche Tipps, zum Beispiel, wie Sie Ihr Fahrrad vor Diebstahl schützen können.

Im nächsten Newsletter geht es um jemanden, der das mit dem Radfahren ziemlich ernst meint und damit zum Beispiel schon durch ganz Europa getourt ist. Lassen Sie sich überraschen! Sie brauchen für die Anmeldung kein Abonnement der RHEINPFALZ.

Jetzt für den Fahrrad-Newsletter anmelden!