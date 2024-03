Am Samstag steigt in Neustadt die „Tour de Kneip“ in 15 Lokalitäten. Das Prinzip des Kneipenfestivals: Besucher kaufen ein Ticket, das sie beim ersten Stopp gegen ein Armbändchen tauschen. Damit kommen sie zu allen Konzerten.

