Weil er im Februar in Neustadt seine Ehefrau mit einem Hammer erschlagen haben soll, muss sich ein 81-Jähriger seit Montag vor dem Landgericht in Frankenthal verantworten. Probleme gab es am ersten Verhandlungstag vor allem, weil der Angeklagte so schlecht hört.

Auslöser des Streits zwischen den Eheleuten soll die bevorstehende Einweisung des Mannes in eine Klinik in Bad Dürkheim gewesen sein. Er habe wohl geglaubt, dass sich seine Frau so von ihm trennen wolle, so Staatsanwalt Stephan Hertwich. Der 81-Jährige habe dann mit einem Zimmermannshammer auf sie eingeschlagen, weshalb sie in die Küche floh.

Doch dort soll sie von ihrem Mann erneut gestellt worden sein. Mindestens 13-mal hat er ihr den Ermittlungen zufolge von oben auf den Kopf geschlagen, sie aber auch im Gesichts- und Halsbereich schwer verletzt. Die Frau erstickte, weil sie drei ausgeschlagene Zähne verschluckte und Blut einatmete. Der 81-Jährige soll am Tattag leicht unter Alkoholeinfluss gestanden haben, führte der Staatsanwalt weiter aus.

Schon in der Anklage wurde deutlich, dass bei dem Angeklagten aufgrund einer Demenzerkrankung von einer verminderten Schuldfähigkeit auszugehen ist. Aufgrund seiner Schwerhörigkeit konnte der Mann zudem dem Verlauf des Prozesses kaum folgen. Der Richter will sich nun darum bemühen, dass der Angeklagte ein Hörgerät bekommt.

