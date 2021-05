Weil ein bayerischer Bauer einer pfälzischen Pferdehalterin angeblich Heu mit Giftpflanzen geliefert hatte, sollte er ihr nach einem Rechtsstreit fast 4000 Euro zahlen. Schließlich war sogar ein Fohlen verendet. Doch dann meldete sich der Landwirt wieder: Jetzt habe er einen Beweis für seine Unschuld entdeckt. Die Justiz allerdings ließ ihn trotzdem abblitzen.

Rund 2500 Euro ließ sich die Frau aus dem Leiningerland (Kreis Bad Dürkheim) das Heu kosten, das sie im Frühjahr 2018 bei einem Bauern in Bayern bestellte. Doch nachdem die 38 Rundballen geliefert waren, ging es ihren Pferden schlecht: Sie litten zum Beispiel an Schwindel, ein Fohlen verendete gar. Und selbst die Hunde bekamen Durchfall. Also, berichtete die Halterin später vor Gericht, untersuchte sie das Futter, das sie ihnen vorsetzte. Und fand im getrockneten Grünzeug etwas, was dort nicht sein durfte: die hübsch blühende, aber giftige Herbstzeitlose.

Die Pfälzerin forderte 16.000 Euro

Dass die Tiere tatsächlich deren gefährlichen Wirkstoff Colchicin im Leib hatten, hat sich die Pfälzerin nach eigenen Angaben dann auch noch mit einer Blutanalyse bestätigen lassen. Weshalb sie anschließend von ihrem Lieferanten nicht nur den Heu-Kaufpreis zurückforderte: Sie verklagte ihn auch auf Schadensersatz, damit summierte sich ihre Forderung auf mehr als 16.000 Euro. Doch der Bauer bezweifelte, dass die Giftpflanze wirklich in seinen Ballen versteckt war. Sein Argument: Die Frau könnte ihren Tiere auch noch mit dem Heu anderer Betriebe gefüttert haben.

Also mussten einem Gerichtssprecher zufolge Zeugen aufmarschieren, doch auch ihre Aussagen brachten keine endgültige Klarheit. Doch während die Justiz in Strafprozessen hartnäckig um die Wahrheit zu ringen hat, darf sie sich in Zivilverfahren mit weniger begnügen: Sie hat ihre Pflicht schon getan, wenn sie die streitenden Parteien trotz unübersichtlicher Lage zu einem Kompromiss bewegen kann. Im Heuballen-Streit sah der am Ende so aus: Der bayerische Bauer muss der Pfälzerin 3750 Euro zahlen. Und er erhält jene 17 Ballen wieder, die noch nicht verfüttert sind.

Die verräterische Farbe der Folie

Doch dieser Teil des Deals bescherte dem Fall noch einmal eine überraschende Wendung. Denn nun wandte sich der Landwirt wieder ans Gericht und reklamierte: Was er aus dem Leiningerland bekommen habe, könne gar nicht von ihm dorthin geliefert worden sein. Denn das Heu sei mit einer Folie umwickelt, und deren Farbe sei nicht jene, die er selbst verwende. Weshalb er sich von der Pfälzerin getäuscht fühle und den Vergleich wieder aufkündigen wolle. Doch damit ist er bei den Frankenthaler Richtern jetzt abgeblitzt, sie haben entschieden: Zahlen muss er trotzdem.

Dabei hält es die Justiz durchaus für denkbar, dass das Herbstzeitlosen-Heu tatsächlich nicht von diesem Bauern stammte. Doch sie entgegneten ihm: Möglicherweise wurden die Ballen zum Beispiel von der Spedition vertauscht, die sie ins Leinigerland kutschierte. Das würde dann bedeuten: Seinen Kompromiss mit der Pferdehalterin hätte der Bayer zwar tatsächlich unter falschen Voraussetzungen geschlossen. Doch zugleich hätte sich auch die Pfälzerin geirrt: Auch ihr wäre in diesem ja Fall nicht bewusst gewesen, dass ihr das falsche Grünzeug geliefert worden war.

Und nachträglich anfechtbar ist ein Vergleich nach deutschem Recht eben nur noch, wenn jemand seinen Gegner dabei „arglistig getäuscht“, also wissentlich angelogen und so über den Tisch gezogen hat.