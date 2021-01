Ein totes Alpaka hat der Besitzer der Horbacher Mühle am Mittwoch im Gehege gefunden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Gerrit Hayler, der auf der Mühle seit 2015 Alpakas und Schafe hält, bestätigte gegenüber der RHEINPFALZ, dass eins seiner 20 Tiere getötet wurde – wie und wann genau, ist allerdings unklar. Das Alpaka habe keine Abwehrverletzungen, weshalb ein Angriff durch ein Raubtier – im Pfälzerwald käme in dieser Größendimension nur ein Luchs in Frage – unwahrscheinlich sei. Möglich sei ein Querschläger, das sei aber lediglich eine Vermutung, so Hayler, der das tote Tier hat tierärztlich begutachten lassen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise, mit deren Hilfe geklärt werden könnte, wie das Alpaka zu Tode kam. Wer bei der Horbacher Mühle, bei den Tiergehegen dort oder umliegenden Waldwegen vom 12. Auf den 13. Januar etwas beobachtet hat, was mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen könnte, wird gebeten, sich an die Polizei in Waldfischbach-Burgalben zu wenden, Telefon: 06333/9270