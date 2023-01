Bei einem Schusswechsel mit der Polizei ist am Freitag in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) ein Mensch ums Leben gekommen. Nach Angaben des Landeskriminalamtes wurde der tödliche Schuss durch die Polizei abgegeben. Der Tatort sei abgesperrt, das LKA habe die Ermittlungen übernommen, sagte der Sprecher auf Anfrage. Weitere Details wollen Staatsanwaltschaft und LKA erst am Abend mitteilen.