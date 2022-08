Am Dienstagnachmittag ist ein Mann bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Mannheim-Sandhofen ums Leben gekommen. Wie die Beamten mitteilten, brach das Feuer gegen 14 Uhr aus und konnte schnell gelöscht werden. Ein Bewohner wurde jedoch leblos von der Feuerwehr geborgen. Er konnte auch nicht reanimiert werden und verstarb vor Ort.

Sowohl Brandursache als auch Schadenshöhe sind noch unklar. Das Kriminalkommissariat Mannheim ermittelt.