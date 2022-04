In Kaiserslautern ist ein Mann am Montagmorgen bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Bännjerstraße gestorben. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, ist gegen 6.30 Uhr ein Feuer in einer der Wohnungen ausgebrochen. Die Feuerwehr hat mittlerweile den Brand gelöscht. Die Bännjerstraße war während der Löscharbeiten zwischen den Hausnummern 60 und 80 gesperrt. Wir berichten weiter.