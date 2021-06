Nachdem Ende April ein 59-jähriger Mann tot in einem Mehrfamilienhaus in der Bayreuther Straße (West) gefunden worden war, sitzt nun ein 44-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. „Nach umfangreichen und intensiven Ermittlungen“ habe der Tatverdächtige ermittelt werden können, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Polizei. Der Beschuldigte wurde am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts der Körperverletzung und der Körperverletzung mit Todesfolge. Der Beschuldigte kam in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen dauern weiter an. Der 59-Jährige war am 27. April um 23.45 Uhr gefunden worden. Todesursache war laut damaliger Obduktion ein zentrales Regulationsversagen durch ein geplatztes Aneurysma (krankhafte Gefäßerweiterung einer Schlagader).