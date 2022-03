Die Totenkopfhütte bei Maikammer kann nach der Behebung eines Sturmschadens im Februar am Wochenende wieder öffnen.

„Das Dach ist repariert“, sagte am Donnerstag Robert Straßner, der Vorsitzende des Pfälzerwald-Vereins Maikammer. Die Hütte, die von der Ortsgruppe betrieben wird, war bei dem Sturm in der Nacht zum 17. Februar von einer herabstürzenden Buche getroffen worden. Das Dach war erheblich beschädigt, in der Folge war auch Wasser ins Innere gelangt. Außerdem gebe es einen Riss in der Wand, der aber nicht sehr tief sei und zugespachtelt werden könne. Straßner bezifferte die Kosten für die Behebung der Schäden Ende Februar mit rund 15.000 Euro. Gleichzeitig teilte er mit, dass ein Gutachter der Versicherung vor Ort gewesen sei, demzufolge könnten die Kosten abgerechnet werden.

Der Wasserschaden sei noch nicht behoben, der Gastraum sei davon aber nicht betroffen, so Straßner weiter. Die Hütte auf dem 513 Meter hohen Totenkopf könne somit am Wochenende wieder öffnen.

Die Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag, jeweils 11 bis 18 Uhr. Unter der Woche ist die Hütte nur in den Sommerferien geöffnet (dienstags, mittwochs und donnerstags).