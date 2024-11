In Lambrecht (Kreis Bad Dürkheim) hat am Donnerstagabend ein noch unbekannter Täter eine Tankstelle in der Hauptstraße überfallen. Der bewaffnete Mann erbeutete Tabakwaren im Wert von etwa 20 Euro. Die Kassiererin wurde dabei laut Polizei leicht verletzt.

Der Täter wird als etwa 25 Jahre alt, etwa 185 cm groß und deutschsprachig ohne Akzent beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine Totenkopfmaske, einen schwarzen Kapuzenpullover und eine grüne Jogginghose mit weißen Bändern.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-23312 oder per E-Mail entgegen.