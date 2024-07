Im Pirmasenser Krankenhaus wird noch, anders als in anderen Häusern der Region, selbst gekocht. Jährlich werden dort 20.000 stationäre Patienten dreimal am Tag mit Mahlzeiten versorgt. Entscheidend ist laut Küchenleiter Ralf Schlotthauer vor allem eines ...

Vor 140 Jahren starb der gebürtige Winzler Gottfried Weitzel, der als Kind von Auswanderern im Amerikanischen Bürgerkrieg kämpfte. Privat hatte er einen extremen Schicksalsschlag zu verkraften ...

Pirmasens will sich unter dem Leitmotiv „Der Natur ganz nah“ um die Ausrichtung der Landesgartenschau 2032 bewerben. Die Pirmasenser und ihre Gäste können sich mit eigenen Ideen in die Planung einbringen.

Zu Beginn der Schul-Sommerferien sollten die ersten Arbeiten am Park&Ride-Platz der Bahnstation Zweibrücken-Rosengarten beginnen. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage erklärt, verschiebt sich der geplante Baubeginn aber ...

Bei Hitze zieht es nach wie vor viele Menschen ans Wasser. Was sie für den Badespaß – auch an Seen oder in Flüssen – beachten müssen, darüber haben wir mit Schwimmlehrer Thomas Jung von der DRK-Wasserwacht Zweibrücken gesprochen ...

Nach drei Jahren ist Schluss mit dem lokalen Gutscheinsystem Keeplocal. Die Firma in St. Wendel ist insolvent. Auch in Zweibrücken kann man die Gutscheine nicht mehr einlösen ...

In einem verzweifelt klingenden öffentlichen Brief sieht Hausarzt Stefan Mainberger das Dahner Felsenland vor einem Ärztenotstand. Die Kassenärztliche Vereinigung tue nichts dagegen ...

Einen grausigen Fund machte Jutta Kettering aus Waldfischbach-Burgalben am Montagmorgen. Zwei verendete Schleiereulen lagen an der protestantischen Kirche im Ortsteil Burgalben. Experten gehen davon aus, dass sie an Rattengift starben ...