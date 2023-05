An der Schlösselkreuzung steht am späten Abend ein Dachstuhl in Flammen. Ein Großaufgebot ist im Einsatz, zum Glück gibt es nur einen Leichtverletzten. Zwei junge Leute haben versucht, die Bewohner zu retten. Bei Aufräumarbeiten fanden die Helfer eine tote Person.

