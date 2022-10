Unbekannte haben mehrere tote Hundewelpen in den Briefkasten des Erfurter Veterinäramts geworfen. Ein Mitarbeiter der Behörde entdeckte die toten Tiere am Montag, wie die Polizei in der thüringischen Landeshauptstadt am Mittwoch mitteilte.

Demnach war zunächst unklar, weshalb die Welpen starben. Die Kadaver sollen untersucht werden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.