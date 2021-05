Am späten Dienstagabend ist eine Frau tot aus einem Weiher in Mainz-Laubenheim geborgen worden. Wie die Polizei mitteilt, trieb die Frau leblos im Wasser. Ein Passant hatte sich bei den Beamten gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr Mainz-Laubenheim, in Zusammenarbeit mit Tauchern der Mainzer Berufsfeuerwehr, zogen die Frau aus dem Wasser. Erste Ermittlungen sprechen dafür, dass es sich bei der Toten um eine 83-jährige Vermisste handelt nach der seit Mittwoch gefahndet wurde. Endgültige Gewissheit über die Identität könnten aber erst weitere Ermittlungen und Untersuchungen ergeben, so die Polizei.