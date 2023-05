Bei einer Stadionkatastrophe in El Salvador sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben kam es im Estadio Cuscatlan in der Hauptstadt San Salvador zu einer Massenpanik. Ersten Berichten zufolge soll es vor dem Fußballspiel zwischen dem gastgebenden Alianza FC und CD FAS einen großen Fan-Andrang gegeben haben, die Arena fasst mehr als 45.000 Plätze. Wie die nationale Polizeibehörde PNC bei Twitter schrieb, befinden sich mindestens zwei der Verletzten in einem kritischen Zustand, sie wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Auf einem von der PNC veröffentlichten Video sind vor dem Stadion mehrere Krankenwagen zu sehen, von denen aus Sanitäter zum Unfallort eilen. In einer ersten Reaktion bekundete der salvadorianische Fußballverband sein „tiefes Bedauern für die Ereignisse im Cuscatlan-Stadion“. Alianza und Rekordmeister FAS sind zwei der populärsten Teams in dem zentralamerikanischen Land.