[Aktualisiert: 15.21 Uhr] Im Mercedes-Benz-Werk in Sindelfingen sind am Donnerstagmorgen zwei 44-jährige Männer durch Schüsse getötet worden. Der Täter wurde festgenommen, wie die Polizei in Ludwigsburg mitteilte. Es bestehe „keine Gefahr für die Mitarbeitenden im Werk mehr“. Die Opfer und der mutmaßliche Täter sind Mitarbeiter der Firma Rhenus. Dies sagte eine Sprecherin des Logistikdienstleisters am Donnerstag.

Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft geht von einem Einzeltäter aus, sagte ein Sprecher der Polizei. Ein 53-jähriger Mann ist festgenommen worden. Er werde noch am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt. Dies teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stuttgart mit. Die Nationalität des mutmaßlichen Schützen war zunächst unklar – ebenfalls das Motiv.

Mitarbeiter des Werksschutzes überwältigen mutmaßlichen Täter

Die Schüsse fielen nach Angaben der Polizei bei laufender Produktion. Es seien am Donnerstagmorgen viele Mitarbeitende in der Halle gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Informationen zu einer Zahl der Zeugen lagen ihm zunächst nicht vor. Die Daten aller Mitarbeitenden aus der Halle seien festgestellt worden. Bevor die Zeugen befragt werden, sollten sie den Angaben nach psychologisch betreut werden.

Mitarbeitende des Werksschutzes hatten den Beamten zufolge den Verdächtigen in der Halle überwältigt und übergaben ihn an die Polizei. Der 53-Jährige habe sich widerstandslos festnehmen lassen.

Die Polizei habe auch die mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt. Ein Sprecher sagte, er habe keine Infos, um was für eine Waffe genau es sich handelt. Der festgenommene Verdächtige solle zu Tat und Motiv vernommen werden. Zudem fänden zahlreiche Befragungen von Zeugen statt. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen.

Polizei: Hintergründe noch unklar

Mercedes-Benz hat sich bestürzt gezeigt über die Tat. Die tragischen Nachrichten aus Sindelfingen haben uns zutiefst geschockt, sagte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag. „Unsere Gedanken sind bei den Opfern, ihren Angehörigen und allen Kolleginnen und Kollegen vor Ort.“

Zuvor hatte die Polizei von einem Einsatz auf dem Werksgelände in Sindelfingen berichtet. Polizei und Rettungskräfte waren vor Ort. Für die Bevölkerung bestand demnach keine Gefahr. Die Hintergründe der Tat waren zunächst noch unklar.

Die Mitarbeiter in der betroffenen Halle haben den Angaben nach das Werksgelände nach den Schüssen am Donnerstagmorgen verlassen. „Also momentan läuft das Band nicht wie normal weiter“, sagte der Sprecher. Wann die Halle wieder freigegeben und dort weiter produziert werden könne, sei noch in Klärung. Auch wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Hause geschickt wurden, war zunächst unklar.

Der Mercedes-Benz-Standort Sindelfingen ist nach Angaben des Konzerns mit seiner mehr als hundertjährigen Geschichte das traditionsreichste Fahrzeugwerk der Mercedes-Benz Group AG. In Sindelfingen werden Fahrzeuge der Ober- und Luxusklasse produziert, darunter die Mercedes-S-Klasse und Mercedes-Maybach-S-Klasse. An dem Standort arbeiten rund 35.000 Mitarbeiter.