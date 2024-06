Im März hat die VR-Bank Südwestpfalz ihr 16.000. Genossenschaftsmitglied aufgenommen. Sorgen bereiten ihr aber die vielen Geldautomaten-Sprengungen in der Region.

30 Jahre lang war er Vollstrecker bei der Stadt. Jetzt, als Pensionär, besucht Hubert Wolf säumige Mieter für die Gewobau. Um vertrauensvoll nach Lösungen zu suchen.

Wer jetzt noch beim Zweibrücker Stadtradeln 2024 einsteigen möchte, muss sich sputen. Denn nur noch bis zum 30. Juni kann man sich unter stadtradeln.de anmelden.

Der Elektrotechniker Ralf Hunsicker ist neuer Vorsitzender der Freien Wählergruppe (FWG) Zweibrücken. Die Mitgliederversammlung im Wattweiler Sportheim wählte Marc Potdevin zu Hunsickers Stellvertreter; als Schatzmeisterin folgt Julia Selke auf Reiner Wolf.

Die 15-jährige Schülerin, die vor einer Woche am Rheinufer bei Worms tot aufgefunden wurde, ist ertrunken. Die Obduktion ergab jedoch auch, dass sie davor massiver Gewalt ausgesetzt war. Der Vater des Opfers hat die Mutter in einer Vernehmung belastet.

Die von vielen Pirmasensern als „Hauptpost“ geschätzte Filiale im früheren Kaufhaus Moster wird am 5. August geschlossen. Die Postbank als Betreiber der Filiale macht ganz zu.

Stell dir vor, du betreibst eine Schule und es kommen keine Schüler. Mit diesem Problem hat Stephan Seidenschnur zu kämpfen. Der Leiter der Deutschen Schuhfachschule bestätigt, dass im kommenden Jahr erstmals keine Klasse zustande kommen wird.

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr findet am Samstag, 29. Juni, die zweite Auflage des Freiluft-Kinoerlebnisses am Eisweiher statt. Filmliebhaber können ihre Stühle aufklappen, ihre Decken ausbreiten und in der Nähe der Bolzplätze ein besonderes Kinofeeling erleben.

Es hat länger gedauert als gedacht, aber jetzt ist er da, und seit Dienstag kann man ihn ausleihen: der Kleinbus an der Verbandsgemeindeverwaltung Zweibrücken-Land.

Das Hochwasser an Pfingsten hat wieder mal gezeigt, wie gefährdet Hornbach bei Hochwasser und Starkregen ist. Die Klosterstädter sollen nun bei einem neuen Schutzkonzept mitarbeiten. Bei der Auftaktveranstaltung dazu gab es am Dienstagabend einige wütende Stimmen.