Unter den Frühschwimmern des Lautrer Warmfreibads regt sich der Unmut. Seit Wochen öffnet die Anlage an der Entersweilerstraße seine Pforten erst um 12 statt um 8 Uhr – weil der Verwaltung die Angestellten wegbrechen, und das reihenweise. „Wir schimpfen uns Großstadt, kriegen aber nichtmal das auf die Reihe“, beklagt eine Seniorin am RHEINPFALZ-Lesertelefon.

Welche Probleme hinter der Sache stecken, ob sich an den Zeiten bald was ändert und warum Sozialdezernentin Anja Pfeiffer zu ihrer Entscheidung steht, lesen Sie in unserem Artikel.