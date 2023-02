Michael Rechner verlässt den Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim und wechselt zum Liga-Konkurrenten FC Bayern München. Der 42 Jahre alte Mosbacher arbeitete seit 2008 als Torwart-Trainer bei der TSG. „Mit dem Wechsel von Michael nach München geht hier nicht weniger als eine Ära zu Ende“, sagt TSG-Direktor Profifußball Alexander Rosen über den Abgang eines langjährigen Weggefährten. „Michael war über eineinhalb Jahrzehnte eine Konstante in unserem Klub. Er formte Generationen von Torhütern durch seine Arbeit in U19, U23 und der Profi-Mannschaft. Seine Fachkompetenz, seine Kreativität und seine Hingabe machten ihn zu einem der renommiertesten Experten auf seinem Gebiet. Er ist ein Bessermacher“, lobt Rosen den scheidenden Rechner. „Wir bedauern seinen Abgang sehr. Am Ende aber hatten all unsere Bemühungen, ihn von einem Verbleib zu überzeugen, keinen Erfolg. Michael hat sich entschieden und unmissverständlich kommuniziert, dass er einen anderen Weg gehen will. Gerade in unserer aktuellen Situation benötigen wir von allen Teammitglieder eine hundertprozentige Identifikation und Bereitschaft“, erläutert Rosen.