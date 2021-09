Beim Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern ist Torwart Avdo Spahic (24) nach auskurierter Zerrung im Oberschenkel-/ Leistenbereich wieder voll ins Mannschaftstraining eingestiegen. Spahic war vor der Saison als Nummer eins von Matheo Raab (22) abgelöst worden.

Defensivspieler Felix Götze (23) indes, der nach seiner Schädelverletzung am Dienstag wieder ein paar leichtere Übungen ohne Zweikämpfe mit dem Team absolvierte, pausierte am Mittwoch vorsichtshalber.

Auch vor dem Derby gilt: Vieles ist Kopfsache

Für den FCK gelte es, im längst nicht ausverkauften Derby am Samstag (14 Uhr) zu Hause gegen den SV Waldhof wie in den folgenden Partien mehr Konstanz über die gesamte Dauer der jeweiligen Partie ins Spiel zu bekommen. Das betonte FCK-Trainer Marco Antwerpen am Mittwoch noch einmal. Zudem arbeite man daran, die Chancenverwertung deutlich zu erhöhen, sagte der Coach. Allerdings ist dabei vieles Kopfsache, so sieht es auch Antwerpen. Der FCK ist nach sieben Spielen 15. der Tabelle und hat zuletzt verdient mit 0:1 (0:1) beim neuen Primus Magdeburg verloren.