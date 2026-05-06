Der deutsche Eishockey-Vizemeister Adler Mannheim trennt sich von sieben Spielern. Johan Mattsson, William Worge Kreü, Brendan O’Donnell, Kevin Bicker, Alex Ruuttu sowie die beiden Back-up-Torhüter Leon Willerscheid und Kimi Saffran werden den Klub nach der gerade abgelaufenen Saison verlassen, teilten die Adler am Mittwoch mit. Torwart Mattson wird Gerüchten zufolge durch Jake Hildebrand von Meister Eisbären Berlin ersetzt und künftig zusammen mit Maximilian Franzreb das Goalie-Duo bilden.

Offiziell ist bereits die Verpflichtung von Angreifer Brooks Macek (33). Der gebürtige Kanadier mit deutschem Pass ging seit 2019 in der multinationalen KHL für Yekaterinburg auf Torejagd und unterschrieb einen mehrjährigen Vertrag.