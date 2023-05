In den vergangenen drei Spielzeiten stand Jan-Christoph Bartels in 50 Partien im Tor des SV Waldhof Mannheim, seit Januar ist er der Stammkeeper des Fußball-Drittligisten – und das soll auch künftig so bleiben. Der Verein hat den auslaufenden Vertrag mit Bartels über das Saisonende hinaus verlängert. Über die genaue Laufzeit des Kontrakts machen die Waldhöfer keine Angaben. „Meine Zeit war nicht immer einfach beim SVW, dennoch bin ich immer akribisch bei der Sache geblieben und habe versucht mich weiterzuentwickeln“, wird der 24-Jährige in einer Mitteilung des Vereins zitiert: „Es macht mich natürlich sehr glücklich, dass man mir nun das Vertrauen als Nummer 1 ausgesprochen hat.“