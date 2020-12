Avdo Spahic wird dem Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern ein Spiel fehlen. Der 23-jährige Torwart sah am Sonntag im Derby beim 1. FC Saarbrücken (1:1) in der 69. Minute die Rote Karte. Er hatte im Bereich der Strafraumlinie den Ball mit der Hand gespielt. Für Schiedsrichter Martin Petersen (Stuttgart) war dies außerhalb des Strafraums. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Spahic im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen „eines unsportlichen Verhaltens“ mit einer Sperre von einem Meisterschaftsspiel belegt. Spieler und Verein haben dem Urteil zugestimmt. Für Spahic wird am Samstag gegen den MSV Duisburg (14 Uhr) der 21-jährige Matheo Raab das Tor der Roten Teufel hüten.