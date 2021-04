Das Frankenthaler Landgericht will am nächsten Montag sein Urteil im zweiten Prozess um den Mord an dem Ludwigshafener Bauunternehmer Ismail Torun verkünden. Eigentlich sollte das schon am vergangenen Donnerstag passieren, doch der Termin wurde wegen eines Corona-Verdachtsfalls in den Reihen der Richter verschoben. Angeklagt ist eine 46-Jährige, die sich Anfang 2017 mit dem reichen Ludwigshafener Firmenchef zu einem vermeintlichen Geschäftstermin verabredete und so in eine Falle lockte. Denn ihre zwei Komplizen überwältigten dann den 49-Jährigen, um von ihm Lösegeld zu erpressen und ihn dann umzubringen. In einem ersten Prozess urteilten Frankenthaler Richter: Die Lockvogel-Frau rechnete mit dem mörderischen Ende der Entführung, also hat auch sie als Mörderin zu gelten und mit lebenslanger Haft zu büßen. Doch dann entschied der Bundesgerichtshof: Ob das gerecht ist, muss genauer geprüft werden.