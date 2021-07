Für den Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98 hat am Sonntag das Trainingslager in der Südpfalz begonnen. Die „Lilien“ haben Quartier im Hotel Zur Krone in Herxheim-Hayna bezogen und bleiben bis Freitag. Darmstadts neuer Trainer Torsten Lieberknecht (47), der aus Haßloch stammt, hat schon mit seinen vorherigen Klubs gute Erfahrungen mit Trainingslagern in Herxheim gemacht.

Zwei Neue in zwei Tagen

Die „Lilien“ haben am Wochenende auch noch zwei Neuzugänge verpflichtet: Innenverteidiger Lasse Sobiech (30), der seinen Vertrag beim 1. FC Köln aufgelöst hatte, und Stürmer Luca Pfeiffer; der 24-Jährige kommt leihweise für ein Jahr vom FC Midtjylland aus Dänemark.

Nach der Ankunft in der Südpfalz bat Lieberknecht gleich zum Training – es wurde zu einer Einheit im strömenden Regen.