Die Adler Mannheim haben das erste Spiel der Finalserie in der Deutschen Eishockey Liga gegen die Eisbären Berlin mit 3:7 (0:3; 0:2; 3:2) verloren. Grund für die deutliche Niederlage waren die ersten 40 Minuten, in denen der amtierende Meister den Hausherren in der ausverkauften SAP Arena eine Lehrstunde erteilte.

Die Adler kamen im letzten Drittel mit drei Treffern in Folge nochmals auf 3:5 heran, konnten den Berliner Sieg jedoch nicht mehr gefährden. Die Tore für die niemals aufgebenden Gastgeber erzielten Kris Bennett (42.), Alexander Ehl (38.) sowie John Gilmour (56.).

Spiel zwei findet am Sonntag in Berlin um 16.30 Uhr statt. Das nächste, bereits ausverkaufte Heimspiel für die Mannheimer beginnt dann am Dienstag um 19.30 Uhr. Deutscher Meister ist, wer im Finale zuerst vier Partien gewinnt.