Lotto Rheinland-Pfalz blickt trotz schwieriger Rahmenbedingungen erneut auf ein stabiles Geschäftsjahr zurück. Das Glücksspielunternehmen mit Sitz in Koblenz steigerte 2022 seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 0,7 Prozent auf 412,5 Millionen Euro. Hauptgrund für die Steigerung ist die Einführung einer zweiten Ziehung der Lotterie Eurojackpot am Dienstag mit einem Spitzengewinnes von 120 Millionen Euro. Neun Millionengewinner gab es 2022 in Rheinland-Pfalz. Den höchsten Gewinn heimste ein Teilnehmer aus der Südwestpfalz ein mit 4,8 Millionen Euro aus dem Eurojackpot.

Jubiläum 75 Jahre Lotto Rheinland-Pfalz

„Wir wissen, dass die allgemeinen Rahmenbedingungen schwierig bleiben. Daher planen wir für das Geschäftsjahr 2023 nach wie vor zurückhaltend“, sagt der rheinland-pfälzische Lotto-Geschäftsführer Jürgen Häfner zum Ausblick auf das Jubiläum zum 75-jährigen Bestehen.