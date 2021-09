Welch ein Schuljahresbeginn nach den großen Ferien für Jette Simon und Luca Spiegel in der 12s am Heinrich-Heine-Gymnasium, aber nicht in Kaierslautern, sondern bei der Bahnrad-WM in Kairo: Die 17-jährige Jette vom 1. FC Kaiserslautern holte sich den Junioren-WM-Titel im Scratch, der gleichaltrige Luca vom RV Offenbach raste ins Finale im Teamsprint und gewann Silber. Vor allem die von Steffen Höfs trainierte Jette Simon überraschte mit einem Coup die Konkurrenz, fuhr in der 25. von 30 Runden auf und davon und gewann Gold vor der Belgierin Marith Vanhove und Valentina Basilico aus Italien. Eine Sensation! Vize-Europameister Luca Spiegel als Anfahrer, Max Briese beziehungsweise Paul Groß auf Position zwei und Willy Weinrich am Schluss fuhren mit zweimal Bestzeit in der Qualifikation und in der 1. Runde ins Teamsprint-Finale gegen Russland. Dort verloren die Deutschen knapp gegen den russischen Europameister, der 44,80 Sekunden fuhr. Spiegel & Co fuhren 45,08 Sekunden. „Wenn man so knapp am WM-Trikot dran ist, kann man sich im ersten Moment nicht freuen über Silber, aber am nächsten Tag dann schon“, sagte Luca Spiegels Heimtrainer Frank Ziegler, der in Kairo vor Ort ist.