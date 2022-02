Auf den 1. FC Kaiserslautern warten in der dritten deutschen Fußball-Liga anstrengende Tage. An diesem Samstag (ab 14 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de) empfangen die Roten Teufel den SC Verl, am Dienstag steht das Nachholspiel bei 1860 München auf der Agenda. Zum Abschluss der englischen Woche folgt die Reise zum VfL Osnabrück.

Die Verler Elf hat keines der vergangenen fünf Spiele gewonnen und findet sich auf Tabellenplatz 18 wieder. Aufgrund der akuten Abstiegsgefahr führten die Klubverantwortlichen einen Trainerwechsel herbei, Michél Kniat ersetzt Guerino Capretti. Zum wiederholten Male in dieser Saison trifft der FCK also auf einen Gegner, dessen Übungsleiter just in diesem Spiel sein Debüt gibt. Doch der FCK ist gewappnet: „Co“ Frank Döpper hat gemeinsam mit Kniat die A-Lizenz erworben, Cheftrainer Marco Antwerpen seine Kontakte in die Oberliga Westfalen spielen lassen; dort war Kniat zuletzt bei der U21 des SC Paderborn tätig – das Nachwuchsteam des Zweitligisten führt das Klassement an. „Wir sind gewappnet“, sagt Antwerpen in Erwartung eines offensiv ausgerichteten Kontrahenten. 16.800 Tickets hat der FCK Stand Donnerstagmittag abgesetzt. 20.000 Besucher dürfen das Fritz-Walter-Stadion maximal betreten.

Wer rückt in die Dreierkette?

Verteidiger Boris Tomiak wird den Roten Teufeln aufgrund der zehnten Gelben Karte fehlen. Marco Antwerpen ist nicht bang. „Jeden Spieler, der ausgefallen ist, haben wir gut kompensiert, das wird auch wieder unsere Aufgabe sein“, sagt er. „Dass Boris gerade eine Riesensaison spielt, wissen wir alle. Aber wir werden mit Sicherheit einen Spieler finden, der das auf die Reihe bekommt.“ Auf die Dienste von Felix Götze kann Antwerpen vertrauen. Nach seiner in Mannheim erlittenen Sprunggelenksblessur trainierte der 24-Jährige schon am Donnerstag wieder mit der Mannschaft. „Erst mal sind wir sehr glücklich, dass es keine schlimmere Verletzung war und er schon wieder eine Option ist“, sagt Antwerpen und ergänzt: „Normalerweise ist er ein Spieler, der bei uns immer unter den ersten elf auftaucht.“ Es liegt daher nahe, dass Götze gegen den SC Verl beginnen wird.

Der Krieg in der Ukraine beschäftigt natürlich auch Trainerteam und Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern. Nachdenklich sagt Marco Antwerpen: „Es ist eine ganz schlimme Situation, die da eingetreten ist. Wir hoffen, dass es so schnell wie möglich eine politische Lösung gibt, damit die Menschen in der Ukraine wieder in Frieden leben können.“