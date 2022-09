Die Eulen Ludwigshafen treffen in der zweiten DHB-Pokalrunde auf den deutschen Meister SC Magdeburg. Das Los zog der Mainzer Speerwurf-Europameister Julian Weber. „Daraus können wir einen tollen Abend für den Handball in einer dann hoffentlich ausverkauften Ebert-Halle machen“, sagte Eulen-Trainer Michel Abt zum Los. Die Rhein-Neckar Löwen gastieren beim SC DHfK Leipzig. Gespielt wird die zweite Runde am 19./20. Oktober.