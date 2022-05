Der 1. FC Kaiserslautern darf sich über ein attraktives Los und einen warmen Geldregen freuen: In der ersten Hauptrunde des DFB-Pokalwettbewerbs der Saison 2022/23 empfangen die Roten Teufel den diesjährigen Finalisten SC Freiburg. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend. Die Eröffnungsrunde wird zwischen dem 29. Juli und dem 1. August ausgetragen, die genaue Terminierung ist offen. Der FC Bayern München und RasenBallsport Leipzig bestreiten ihre Partien erst am 30. beziehungsweise 31. August. Die beiden Klubs stehen sich am 30. Juli im deutschen Supercup gegenüber.

Der FCK hat die zweite Runde letztmals im August 2019 erreicht. Der damals von Sascha Hildmann trainierten Formation glückte ein 2:0-Erfolg gegen den Bundesligisten Mainz 05. 2020 scheiterte der FCK mit 3:4 im Elfmeterschießen an Zweitligist Jahn Regensburg. Im Vorjahr triumphierte Borussia Mönchengladbach auf dem Betzenberg mit 1:0. Corona-bedingt waren nur 5000 Zuschauer im Fritz-Walter-Stadion zugelassen. Nun dürfte die Arena um einiges voller werden.