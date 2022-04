Boris Becker in London zu Haft verurteilt

Der ehemalige Tennisstar Boris Becker aus Leimen muss ins Gefängnis. Ein Gericht in London verurteilte den dreifachen Wimbledon-Sieger am Freitag zu zweieinhalb Jahren Haft, wovon er mindestens die Hälfte absitzen muss. Zum Artikel

Ausflugstipps: Fünf tolle Radstrecken in der Pfalz

Wir haben zum Wochenende einige Fahrradtouren-Vorschläge gesammelt – für Familien, Genussradler und Naturbegeisterte. Zum Artikel

FCK vor wichtigem Heimfinale

Rund 48.000 Tickets hat Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern für sein letztes Heimspiel der Punktrunde gegen Borussia Dortmund II verkauft. Im Aufstiegsrennen zählt für die Roten Teufel nur ein Sieg. Zum Artikel

Feuer in der Innenstadt

In der Kuseler Bangertstraße hat ein Dachstuhl am Freitagnachmittag Feuer gefangen. Die Flammen bereiteten sich auf zwei benachbarte Häuser aus, konnten aber schnell gelöscht werden. Zum Artikel

Haben die Saatkrähen in Landau gewonnen?

Die Saatkrähen haben in Landau wieder ihre Nester gebaut oder alte ertüchtigt. Seit Jahren sind sie von Februar bis in den Juni ein Ärgernis in der Stadt. So zuverlässig sich die kreischenden Vögel über den Landauern zusammenrotten, so regelmäßig kommt auch die Diskussion auf, wie der Plage begegnet werden könnte. Zum Artikel

Terrorverdächtiger war früher Unterhaltungskünstler

Als Unterhaltungskünstler trat der Ostfriese früher auf, der nun als Mitglied einer mutmaßlichen Impfgegner-Terrorzelle mit einem Neustadter und weiteren Verdächtigen in Haft sitzt. Auf seinem Telegram-Kanal war längst Schluss mit lustig: Dort verbreitete er Verschwörungstheorien zur Ahr-Flut. Zum Artikel

BASF-Chef warnt vor Gas-Embargo

Martin Brudermüller sagte vor Aktionären des Ludwigshafener Chemiekonzerns, es sei nicht möglich, sich kurzfristig aus der sehr starken Abhängigkeit Deutschlands von russischem Erdgas zu lösen. Ein plötzlicher Lieferstopp würde zu unumkehrbaren Schäden für die gesamte Wirtschaft führen. Die Linie der Bundesregierung hält er für richtig. Zum Artikel

Sex-Täter lauern im Web auf Kinder

Kriminologen bezeichnen die gezielte Ansprache von Kindern im Netz mit dem Ziel, sie zu sexuellen Handlungen zu bringen, als Cyber-Grooming. Häufig bahnen die Täter den Kontakt in Chats von Onlinespielen oder in Netzwerken wie TikTok und Instagram an. Zum Artikel