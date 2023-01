Der Münchner Millionärssohn Philipp Schuler-Voith ist tot. Er entsprang der Leifheit-Dynastie, war Sohn von Unternehmer Robert Schuler-Voith (69) und Brigitte Schuler-Voith. Durch ihre Beteiligung an der Leifheit AG war seine Familie nicht nur in München, sondern deutschlandweit bekannt.

Der 38-Jährige wurde laut Medienberichten bereits am 10. Januar leblos im Zimmer eines Luxushotels in Zürich aufgefunden. Wie der Millionärssohn starb, sei noch ungeklärt. Die Staatsanwaltschaft untersuche zusammen mit der Polizei aktuell die Umstände, die zum Tod des Mannes geführt haben.

Mehr als 30 Jahre lang war die Unternehmer-Familie an der Leifheit AG beteiligt, außerdem an zahlreichen anderen Unternehmen. Sie zählt zu einer der reichsten Familien in Deutschland, stand 2010 im Visier nordrhein-westfälischer Steuerfahnder. Schuler-Voiths Tod kam für die Familie laut Medienberichten völlig überraschend. Er habe sein Leben im Luxus genossen, heißt es.