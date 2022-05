[Aktualisiert 11.50 Uhr] Bei einem Brand in einem städtischen Mehrfamilienhaus in Lambrecht am Mittwochabend hat es ein Todesopfer gegeben. Das Haus mit acht Parteien musste wegen der Rauchgasentwicklung vorübergehend evakuiert werden. Laut Polizei ist ein Schaden zwischen 50.000 und 100.000 Euro entstanden. Stadtbürgermeister Karl-Günter Müller, der in der Nacht vor Ort war, zeigte sich tief betroffen. Die Brandursache ist laut Polizei unklar. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat der Kriminalinspektion Neustadt übernommen.