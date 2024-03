Eine 24-Jährige wird am frühen Morgen des 8. März tot in ihrer Wohnung in Frankenthal gefunden, der Lebensgefährte steht unter Tatverdacht. Er wird blutverschmiert auf offener Straße angetroffen und festgenommen. Was genau in der Nacht passiert ist, dazu laufen aktuell noch die Ermittlungen. Auf RHEINPFALZ-Anfrage nennt die Staatsanwaltschaft jetzt weitere Details. Mehr zum Thema lesen Sie hier.