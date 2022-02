Marokko hat am Montag Abschied von dem nach einem Sturz in einen Brunnenschacht gestorbenen fünfjährigen Rayan genommen. Hunderte Menschen versammelten sich zur Beisetzung des Jungen auf dem Friedhof nahe dem Dorf Ighrane. Ein Imam sprach ein kurzes Gebet, bevor das Kind beigesetzt wurde. In den vergangenen Tagen hatte das Schicksal des Kindes weltweit große Anteilnahme ausgelöst. Rayan war nahe seinem Elternhaus in einen 32 Meter tiefen ausgetrockneten Brunnenschacht gestürzt. Rettungskräfte arbeiteten tagelang fieberhaft, um einen parallelen Schacht zu graben. Nach fünf Tagen zwischen Bangen und Hoffen stießen sie schließlich zu dem Kind vor, Rayan konnte jedoch nur noch tot geborgen werden.