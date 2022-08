Horrorwochenende auf B10

Von Freitag bis Sonntag hat es auf der Bundesstraße in der Südpfalz vier schwere Unfälle gegeben. Bei einem ist ein 16-Jähriger gestorben.

Zurück zur Geothermie

Der örtliche Versorger Energie Südwest will zusammen mit dem Geothermiekraftwerk Landau das Queichheimer Neubaugebiet Südlich Breiter Weg mit Fernwärme

versorgen. Bis April müssen ausreichend Anschlusswünsche zusammenkommen.

Happy End nach Pannenserie

Ach, mit Inexio und Deutsche Glasfaser haben die Anwohner und Kommunen in der Region so ihre liebe Müh. In Annweiler wurde aus Versehenen in einen Kanal gebohrt und ein riesiger Wasserschaden verursacht. Jetzt, nach anderthalb Jahren, hat die Versicherung endlich eingelenkt.

Eismacher in vierter Generation

Seit über 100 Jahren schon ist die Bechtolina in Bad Bergzabern mehr als eine Eisdiele. Die Grundstoffe für die Sommerleckerei werden von der Kurstadt aus sogar in die ganze Welt geliefert.

Nostalgie an der Weinstraße

3000 historische Fahrzeuge werden zum Oldtimerwandern „Palatina Classic“ im September in der Südpfalz erwartet. Entlang der 140 Kilometer langen Strecke wird auch für Gäste einiges geboten.

Kapitäne verzweifelt gesucht

Einen wie Michael Becht müsste man klonen können. Der 58-jährige Speyerer führt nicht nur eine Wasserskischule und eine Allianz-Generalvertretung. Neuerdings nennt er auch ein Schifferpatent für den Rhein sein Eigen und darf die größten Kähne für DP World steuern. Das macht ihn begehrt.

Müll vor Toren des US-Depots sorgt für Ärger

Vor den Toren des US-Depots übernachten immer wieder Fahrer in ihren Brummis, weil sie nachmittags nicht mehr abgefertigt worden sind. Das kritisiert die Bürgerinitiative „Kein Gefahrstofflager“ (BI). Die US-Armee will reagieren. Zugleich werden zusätzliche Verzögerungen am Dienstag und Mittwoch angekündigt.