Zwischenergebnisse eines Projekts des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) zeigen, dass die Wildkatzen in Rheinland-Pfalz besonders durch den Straßenverkehr gefährdet sind. In den vergangenen zwei Jahren wurden landesweit rund 200 tote Wildkatzen geborgen.

Seit 2018 führt der BUND Rheinland-Pfalz ein landesweites Totfundmonitoring durch, um Daten zu sammeln. Gefährdungen, wie zum Beispiel Unfallschwerpunkte, sollen identifiziert und entschärft werden. Rund 100 der tot aufgefundenen 200 Katzen wurden untersucht. Darunter waren bisher nur drei Hauskatzen, die anderen Tiere konnten als Wildkatzen identifiziert werden. Ein Großteil der tot aufgefundenen Wildkatzen sei auf Straßen überfahren worden, sagte am Freitag eine BUND-Sprecherin. Die meisten Opfer wurden bisher in der Pfalz geborgen – und dort vor allem in der Region Landau.

War die Wildkatze Anfang des 20. Jahrhunderts fast ausgestorben, gibt es heute geschätzt wieder 6000 bis 8000 Exemplare in Deutschland. Aus diesem Grund trage Rheinland-Pfalz eine besondere Verantwortung für den Erhalt der „kleinen Tiger Deutschlands“, sagte die BUND-Sprecherin. Heute sei die Wildkatze aufgrund der Zerschneidung ihrer Lebensräume durch ein dichtes Verkehrsnetz und Siedlungen bedroht.