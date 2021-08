Es müssen nicht mehr die steilsten Wege sein, es müssen nicht mehr die lautesten Orte sein – oder vielleicht doch? Nur weil man nicht mehr 20 ist, heißt das nicht, dass die Freizeit nur noch im Garten oder auf der Couch verbracht werden muss. Wir haben eine Karte mit rund 240 Tipps erstellt – für Senioren, die Lust haben, Altes und Neues in der Pfalz zu entdecken. Die Karte ist in folgende Kategorien aufgeteilt: Museen, historische Stätten, Kulturorte, Badeseen, Shopping, Parks und Freizeitorte.

So funktioniert die interaktive Karte

Für eine bessere Übersicht in der Karte können Sie die verschiedenen Kategorien an und ausschalten (Klick auf die Kategorie in der Legende). Zoomen Sie in die Region der Pfalz hinein, die Sie besonders interessiert und klicken Sie für weitere Informationen auf das entsprechende Symbol in der Karte. Wenn Sie die Karte am Handy aufrufen, halten Sie das Gerät quer, dann wird die Karte größer. Viel Spaß beim Stöbern, und tolle Ferien- oder Freizeittage in der Pfalz!

Hier geht es zur Freizeit-Karte für Singles

Hier geht es zur Freizeitkarte für Familien