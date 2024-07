Ins Schwimmbad, auf den Spielplatz oder ins Kino gehen – das sind Freizeitvergnügen, die Familien die Ferientage versüßen. Einige Freizeiteinrichtungen bieten aber auch spezielle Ferientage und -programme an. Beispiele nicht nur aus der Pfalz:

Zum „großen Familien-Bergbautag“ laden der Verein Pfälzisches Bergbaumuseum und der Förderverein Imsbach am Sonntag, 21. Juli, ein. Auch das Kalkbergwerk in Wolfstein kann während der Sommerferien besichtigt werden.

In Speyer lockt im Historischen Museum der Pfalz noch bis Mitte September die Playmobil-Ausstellung, die sich insbesondere an Familien richtet: „50 Jahre Spielgeschichte(n)“ werden an den Stationen aufgegriffen.

