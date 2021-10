Tanzen bis zum Morgengrauen. 12 Stunden lang, mit 120 Beats pro Minute, ohne Maske, eng an eng mit 6000 anderen Ravern. Was wie eine Utopie aus alten Tagen klingt, wurde bei der Time Warp am Wochenende wieder Gegenwart. Nach Corona-bedingten Verschiebungen und Absagen konnte das traditionelle Techno-Festival auf dem Maimarktgelände nach zweijähriger Pause wieder die Tore öffnen. Mit einem limitierten Programm, auf zwei Nächte verteilt und nur einer statt der sonst sieben Tanzflächen. Und doch ist der erste große Rave nach 20 Monaten Partyabstinenz ausgedehnt und exzessiv. DJ-Ikonen wie Sven Väth, Pan-Pot oder Seth Troxler machen die Nacht zum Tag, aus halb Europa kommen die Besucher angereist. Mit neonfarbenen Knicklichtern, Leuchtstäben, imposanter Lasershow und ausgelassener Fröhlichkeit erinnern die Vibes fast an die schrillen 90er-Jahre.

